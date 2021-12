Interviews 2021 | De ontdekking van Lindsay van Zundert, een ambitieus RBC en de man die tegen Messi speelde

De NAC-supporter die de B-Side in brand stak, doet na 25 jaar zijn verhaal

Het allerlaatste Avondje NAC aan de Beatrixstraat, op 30 maart 1996, werd er een om nooit te vergeten. Plots vloog het dak van de B-Side in brand, veroorzaakt door een fakkel van een supporter. 25 jaar na dato doet de bewuste supporter voor het eerst zijn verhaal. ,,Toen ik omhoog keek, zag ik metershoge vlammen en zwarte rookwolken. Dit gaat niet goed, dacht ik.”

Lees hier het hele interview met Martijn Pijpers van 26 maart.

Volledig scherm B-Side in brand op 30 maart 1996 gezien vanaf de Ei-tribune op de korte zijde. © Pix4Profs-Ron Magielse

RBC herrijst als een feniks uit haar as en heeft grootste plannen

In 2020 leek het doek te gaan vallen voor amateurclub RBC, een tweede faillissement dreigde. Maar begin 2021 presenteerde de voormalige profclub een hyperambitieus plan om de top van het amateurvoetbal te bestormen. Met dank aan nieuwe sponsoren acht RBC het mogelijk om binnen vijf jaar naar de hoogste divisies te promoveren.

Voorzitter Ger Deleij en en de nieuwe hoofdtrainer Robert Braber vertelden op 20 maart over de grootste plannen. Lees hier het hele interview.

Emotionele Hyballa stapt op in Denemarken en doet zijn verhaal

Voormalig NAC-trainer Peter Hyballa ging in mei van dit jaar aan de slag bij het Deense Esbjerg fB. En waar Hyballa werkt, gebeurt altijd wat. Ook nu. In augustus stapte hij na een aanhoudend conflict met bepaalde spelers op. De emotionele trainer, geliefd in Breda, spreekt in een interview over pesterijen en racisme. ,,Ik heb zoveel shit moeten eten. Psychologische terreur. Dat hoort als trainer misschien. Daar krijg je ook naar betaald. Maar ik heb maar één leven, bedacht ik mezelf. En ik vind mezelf een leuke man. Dus gun ik me een leuk leven. Dus laat die centen lekker zitten, vond ik.”

Lees hier het hele interview van 11 augustus.

Winkeldief brengt olympische missie marathonloper Björn Koreman in gevaar

Het verhaal van Björn Koreman uit Geertruidenberg leest als een jongensboek. Tot zijn twintigste een kettingrokende handballer, tien jaar later als marathonloper op jacht naar een ticker voor de Olympische Spelen. Maar juist die missie kwam op een bijzondere manier in gevaar. Omdat hij in maart in een supermarkt het meisje van de kassa te hulp schoot toen iemand zonder te betalen met een tas boodschappen naar buiten liep. Koreman zette de achtervolging in en liep daarbij twee gebroken ribben op.

Lees hier het hele interview van 17 april.

Volledig scherm Björn Koreman trainend op de fietsbrug tussen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. © Pix4Profs / Johan Wouters

Bodi Brusselers na Grieks drama dolgelukkig op Cyprus

Het is september 2020 als de zoon van oud-NAC-speler Geert Brusselers het avontuur aangaat in het stadje Drama, op anderhalf uur rijden van Thessaloniki. Zijn transfer naar het Griekse Doxa Dramas draaide uit op een ware nachtmerrie. ,,Het was de zwaarste periode uit mijn leven. Het was verschrikkelijk.” Maar na regen komt zonneschijn en op Cyprus hervindt het voormalige NAC-talent zijn voetbalplezier. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn tijd bij THOI Lakatamias, uitkomend in de Cypriotische eerste divisie. ,,Het is echt fantastisch. Helemaal geweldig. De cultuur, het eiland, de mensen, het voetbal. Ik zit hier super op mijn plek.” Inmiddels is Brusselers vanwege aanhoudende knieklachten gestopt met voetballen, maar de herinneringen aan zijn buitenlandse avontuur blijven.

Lees hier het hele interview van 4 april.

De bijzondere reis van Richelor Sprangers: van een interland tegen Messi naar de tweede klasse

Nog een oud-jeugdspeler van NAC met een bijzonder verhaal. Het profavontuur van Richelor Sprangers uit Teteringen zit erop. Na NAC, Helmond Sport en Telstar vond hij het genoeg geweest, nu voetbalt hij bij amateurclub SC Kruisland in de tweede klasse. Voor aanvang van het amateurvoetbalseizoen vertelt Sprangers over zijn bewogen carrière. Pas 23, maar hij stond als international van Haïti tegenover niemand minder dan Lionel Messi, speelde tegen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong én won in De Kuip. ,,Die foto van mij in duel met Messi, doet me meer dan welk shirtje dan ook.”

Lees hier het hele interview van 8 september.

Niet goed genoeg als linksbuiten voor NAC, nu is Tein Troost keeper bij Feyenoord

Tot zijn twaalfde was Tein Troost uit Breda een veldspeler. Linksback, linksbuiten. Hij had talent, mocht op proef komen trainen bij NAC. Maar dat jongensboek werd snel dichtgegooid. ,,Er kwam een brief. Daarin stond dat ik niet goed genoeg was. Ik was woedend. In de tuin heb ik die brief verbrand.” Toen besloot Troost te gaan keepen en was hij wel goed genoeg voor NAC. Sterker nog: inmiddels staat hij onder contract bij Feyenoord. ,,We moeten nog beginnen. Maar dit motiveert me om door te pakken, te ontwikkelen en te leren. Want alleen dan kan ik mijn droom, een vaste plaats onder de lat bij Feyenoord-1, waarmaken.”

Lees hier het hele interview van 14 maart.

Volledig scherm Tein Troost is geboren en getogen in Breda en woont er nog altijd. © Pix4Profs-Ron Magielse

De ontdekking van Lindsay van Zundert

Wie zeker terug kan blikken op een mooi jaar is Lindsay van Zundert. Het ene na het andere succes behaalde de 16-jarige kunstschaatster uit Etten-Leur. Begin 2021 debuteerde ze op het WK, inmiddels heeft ze ook een olympisch ticket op zak. Thuis aan tafel vertelt ze met haar familie over haar meisjesdroom, die begon in de Efteling.

Lees hier het hele interview van 21 maart.

NAC-icoon Addy Brouwers viert zijn 75ste verjaardag

Op 21 januari vierde Addy Brouwers zijn 75ste verjaardag, midden in de coronacrisis. ,,Liever had ik dat met een grote groep mensen gevierd. Maar goed, het kan nu even niet anders.” Het is het NAC-icoon (hij won de beker in 1973 en scoorde in de finale) ten voeten uit. Het wel en wee van de Bredase club gaat hem nog altijd aan het hart, vertelde hij. ,,Wij moeten niet gaan lijken op van die zuchtende oudjes, die vertellen dat het in hun tijd allemaal beter was. Op een gegeven moment kom je een beetje aan de zijkant te staan. Dan moet je het loslaten.”

Lees hier het hele interview van 24 januari.

Hoe NAC-twitteraar Ferry de Bont matchwinner werd in ijskoude protestwedstrijd

Winterweer zette in februari van dit jaar een streep door een hoop voetbalwedstrijden. Zo werd Telstar - NAC afgelast. In 2005 besloten supporters van NAC en RKC Waalwijk dat onder dergelijke omstandigheden wel degelijk gevoetbald kon worden en zo trokken ze zelf maar de kicksen aan. Tien graden onder nul, een sneeuwstorm, maar dat mocht de pret niet drukken. NAC-supporter Ferry de Bont, bekend van Twitter, werd matchwinner op die befaamde dag. ,,Het heeft een half uur geduurd voor we een beetje op waren gewarmd. Ik kan me niet meer herinneren dat het ooit nog zo hard gesneeuwd heeft en koud is geweest.”

Lees hier het hele interview van 7 februari.

Volledig scherm Matchwinner Ferry de Bont, die eigenlijk op de bank had moeten zitten, haalt uit. © Breda Loco's