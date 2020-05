Internazionale rouwt om overleden trainer Gigi Simoni (81)

En nu, Netflix? Tien suggesties voor opvolgers The Last Dance

17:24 De halve wereld genoot de afgelopen weken van The Last Dance, over het basketballeven van Michael Jordan. Misschien wel de beste sportdocumentaire ook, zo klonk het. Waar zou Netflix nu in moeten duiken? Van Rabobank tot Louis van Gaal en van Michael Phelps tot Andre Agassi.