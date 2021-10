Internazionale lijdt eerste nederlaag, Dumfries woedend na tweede goal Lazio

Na ruim een uur werd het 1-1, opnieuw door een strafschop. Een handsbal van Alessandro Bastoni zorgde ervoor dat Ciro Immobile vanaf de stip gelijk kon maken. Kort erna kwam Dumfries alsnog in het veld. In de 81ste minuut zette Felipe Anderson zijn ploeg op voorsprong nadat Inter-doelman Samir Handanovic een inzet van Immobile nog had gekeerd. Inter-spelers reageerden woest omdat Federico Dimarco geblesseerd op het veld lag en de bal naar hun mening buiten de lijnen had moeten worden getrapt. Bij het opstootje was Dumfries een van de spelers die geel kreeg. In de blessuretijd werd het zelfs nog 3-1 via Sergej Milinkovic-Savic.