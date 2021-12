Internationale media na ‘Gevecht van de Eeuw’ kritisch op Max Verstappen: ‘Racet hij wel eerlijk?’

‘Memorabel en chaotisch’, zo omschrijft Marca de krankzinnige race in Saoedi-Arabië. De Grand Prix had volgens de Spaanse krant alles in zich: crashes, fraaie inhaalacties, twee rode vlaggen en een verbeten strijd tussen twee kemphanen.

Daar kon L’Équipe zich in vinden. ,,In ronde 37 van de wedstrijd bereikte de intense strijd een climax. Hamilton knalde achterop bij Verstappen, die de race overigens zonder schade kon voortzetten.”



,,Hamilton zorgde voor lichte paniek bij Verstappen”, doelde Marca op dat veelbesproken incident. ,,Beide teams waren woest op de actie van de ander.”



Verstappen werd ervoor bestraft met tien extra seconden tijdstraf, die hem niet meer raakten in zijn klassering als tweede achter winnaar Hamilton. Eerder had Verstappen al vijf seconden tijdstraf gekregen nadat hij buiten de baan ging om Hamilton voor te blijven.

Poll Wie wordt wereldkampioen in de Formule 1? Max Verstappen

Lewis Hamilton Wie wordt wereldkampioen in de Formule 1? Max Verstappen (52%)

Lewis Hamilton (48%)

De letterlijke clash op het asfalt zorgde voor flink wat ophef. Verstappen minderde vaart om een onreglementair verkregen plek terug te geven, waar Hamilton volgens de Nederlander niet op anticipeerde.



,,Het was misschien wel een van de meest chaotische, controversiële en gespannen GP’s in de geschiedenis van de F1", schreef La Gazzetta Dello Sport. ,,De ingehouden adem en spanning in de pitboxes is tekenend.”

Agressief

Sky Sports kwam superlatieven tekort voor de knotsgekke race. ‘Dit was het meest controversiële hoofdstuk in de epische titelstrijd tot nu toe. Hamilton won een ongelofelijk dramatische Grand Prix.’ Toch was het Engelse nieuwsmedium kritisch. Vooral Verstappen moest het ontgelden. ‘Er wordt agressief en vastberaden geracet, dat hebben we vanavond gezien. Maar misschien was het net iets te veel.’ Dat vond de FIA ook, getuige de straf die de Nederlander uren na de race nog kreeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de BBC, dat een van de meest dramatische races in jaren zag, vroeg zich hardop af of Verstappen zich aan de regels hield. ,,Er gebeurde zoveel tussen Verstappen en Hamilton, het was bijna niet bij te houden. Het gedrag van Verstappen zal het debat doen herleven of het eerlijk is om te rijden zoals hij doet. Hij weigert altijd gas terug te nemen tijdens wiel-aan-wielgevechten, zelfs op momenten dat andere coureurs zouden herkennen dat hun rivaal de bocht heeft gewonnen.”

De strijd om de titel ligt nu volledig open, constateren de media. Beide coureurs hebben 369,5 punten verzameld. Hamilton liep na de zege van gisteravond acht punten in op zijn titelconcurrent. De beste coureur van volgende week, tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, kroont zich tot wereldkampioen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Verstaooen en Hamilton. © Getty Images

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.