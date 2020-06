Inter wint van Sampdoria en mag hopen op meer

Inter, met verdediger Stefan de Vrij in de gelederen, kwam in de tiende minuut op voorsprong uit een ragfijne aanval, met de Deen Christian Eriksen (ex-Ajax) in een dienende rol. Romelu Lukaku was de afmaker, 1-0. Voor de Belgische spits was het zijn achttiende treffer in zijn eerste seizoen in de Serie A.