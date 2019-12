Inter schrapt persconferentie na kritiek op Conte: ‘Media moeten respect opbrengen’

,,Corriere dello Sport publiceerde vrijdag een brief waarin onze coach werd beledigd. De krant onderstreepte het stuk. We willen duidelijk maken dat media respect moeten opbrengen voor mensen en daarom zal er vandaag geen persconferentie zijn”, schreef Inter op de website. In de brief werd gesteld dat Conte er nog nooit in was geslaagd een ploeg beter te laten voetballen.



Inter werd dinsdag in de Champions League uitgeschakeld door FC Barcelona, dat zich al had verzekerd van de volgende ronde.