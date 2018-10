Inter mist Nainggolan in CL-duel met FC Barcelona

Nainggolan raakte zondagavond in de eerste helft van de stadsderby met AC Milan geblesseerd en moest worden vervangen. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat hij zijn linkerenkel heeft verstuikt. De situatie van de middenvelder wordt in de komende weken opnieuw bekeken”, liet Inter in een verklaring weten.



De Belg kwam in de zomer voor 38 miljoen euro over van AS Roma. Inter speelt op 11 december de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen PSV.