Inter-middenvelder Vidal mist beslissend duel door spierblessure

Mandy van den Berg blikt vooruit op PS­V-Barcelona: ‘We moeten op ons allerbest zijn’

14:52 PSV staat aan de vooravond van zijn debuut in de Women’s Champions League. Morgenmiddag is FC Barcelona de opponent op Campus De Herdgang in Eindhoven. ,,Iedereen is zich er bewust van dat dit een geweldig affiche is en een uitgelezen mogelijkheid om ons te laten zien op dit podium. De gretigheid straalt van de ploeg af.”