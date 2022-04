Inter met dank aan Dumfries te sterk voor Juventus, De Roon scoort voor Atalanta

Hakan Calhanoglu legde aan vanaf elf meter, maar zag zijn inzet gekeerd door Wojciech Szczesny. De rebound verdween vervolgens via meerdere benen in het doel, maar die treffer werd afgekeurd. Opnieuw ging de VAR kijken en die besloot vervolgens dat Matthijs de Ligt te vroeg in was gelopen en dus moest de strafschop opnieuw worden genomen. Calhanoglu legde de bal weer op de stip en schoot nu wel raak. Het gedoe rond de strafschop duurde zo lang, dat de eerste helft uiteindelijk tien minuten blessuretijd kende.

Dumfries werd na een klein uur spelen vervangen door Matteo Darmian. Even later was Vlahovic dicht bij de gelijkmaker. De spits van Juve draaide zich knap vrij, maar schoot net naast. Hoewel Juventus de betere ploeg was, slaagde het er niet in gelijk te maken en dus ging Inter met de drie punten aan de haal.