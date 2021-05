Inter in grote financiële problemen: ‘Conte vertrekt bij Italiaanse kampioen’

Volgens La Gazzetta dello Sport was Conte bepaald niet blij met die boodschap. De coach wilde juist met gerichte versterkingen doorgroeien met de Nerazzurri en zich gaan meten met de absolute top van Europa. De coach zou de situatie begrijpen, maar zijn plannen verschillen zó veel van die van de club dat een vertrek aanstaande is. Conte wil alleen bij Inter blijven als er nog een project staat waar hij vertrouwen in kan hebben.



Het eventuele vertrek van Conte zal voor Internazionale direct de eerste stevige bezuiniging zijn. Hij verdient per jaar namelijk twaalf miljoen euro netto en heeft nog een contract voor één jaar in Milaan. De kampioenscoach zou bovendien nog een miljoen euro tegoed hebben van het afgelopen coronajaar.



Inter en Conte zijn momenteel nog in onderhandeling over de laatste details rondom het beëindigen van de samenwerking, waarna Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri of Sinisa Mihajlovic het stokje van Conte over moeten gaan nemen. Daarna zullen ook topspelers zoals Romelu Lukaku, Lautaro Martínez en Achraf Hakimi overtuigd zien te worden van het feit dat Internazionale nog altijd om de prijzen mee wil spelen.