Inter-fan David Endt fronst wenkbrauwen bij nieuwe logo Inter: ‘Onnodig’

,,Dus ik ben wel wat gewend inmiddels. De logoverandering van nu is ook weer niet de eerste. Maar ik vind het altijd jammer als er vormgevers aan de haal gaan met de kernwaarden van de club waar generaties mee zijn opgegroeid.” Het belangrijkste: de letters F en C zijn uit het logo. Schamper: ,,Is dat dan mooier?”



En dan wil Internazionale Milano ook nog eens internationaal liever FC Inter Milano genoemd worden. ,,Ook weer zoiets”, zegt Endt. ,,Internazionale is sowieso in Italië altijd al alleen ‘Inter.’ Wat dat betreft verandert er dus maar weinig. Als je maar geen Inter Milan zegt natuurlijk. Dat is een doodzonde want dat verwijst naar rivaal en stadgenoot AC Milan dat werd opgericht door Engelsen. Vandaar Milan in plaats van Milano.”