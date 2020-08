Inter-coach Conte: Alleen de winnaar gaat de geschiedenisboeken in

,,Maar we moeten niet vergeten dat alleen de winnaar de geschiedenisboeken in gaat. Als voetballer speelde ik veel finales. Ik heb de Champions League gewonnen, maar heb ook drie keer verloren in een eindstrijd. Ik weet daardoor als geen ander dat alleen de winnaars herinnerd worden. Die gedachte moet ons alleen nog maar meer motivatie geven om te winnen van Sevilla.”

Inter veroverde onder leiding van coach José Mourinho in 2010 de Champions League. Daarna verzekerde de Milanese club zich in 2011 alleen nog van de Italiaanse beker. ,,Vanaf het moment dat ik vorig jaar akkoord ging met een contract bij Inter heb ik gezegd dat we voor prijzen moesten gaan. Dat gevoel is bij de club in het afgelopen seizoen steeds sterker geworden. Na alle gedane arbeid krijgen we nu de kans om iets historisch neer te zetten. Dat moeten we dan ook absoluut gaan doen”, betoogde Conte.