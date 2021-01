Inter biedt AC Milan gouden kans in titelstrijd ondanks scorende De Vrij

De start van het duel tussen Sampdoria en Internazionale mocht als knotsgek bestempeld worden. Binnen 25 minuten waren er liefst drie VAR-momenten. Het was na twaalf minuten eerst Alexis Sánchez die een penalty mocht nemen namens Inter nadat voormalig SC Heerenveen-speler Morten Thorsby de bal ongeluk op zijn hand had gekregen. Die handsbal werd in eerste instantie niet waargenomen en zelfs na het bekijken van de beelden was het geven van de penalty twijfelachtig te noemen, maar de bal ging toch echt op de stip. Gelukkig voor Thorsby pakte Sánchez het cadeautje niet uit en bleef het 0-0. Ook omdat Ashley Young de bal in de rebound snoeihard tegen de kruising schoot.

De twee daaropvolgende VAR-momenten vonden plaats aan de andere zijde van het veld. Eerst was het Lautaro Martínez die de bal op zijn hand kreeg, waarna de arbiter resoluut naar de stip wees. De VAR corrigeerde die beslissing echter. De handsbal had immers buiten het strafschopgebied plaatsgevonden. Geen penalty, maar een vrije trap dus voor Sampdoria.

Uit die vrije trap volgde geen goal, maar niet veel later ging de bal tóch nog op de stip. Dit keer was het Nicolò Barella die de bal weer ongeluk op zijn hand had gekregen. Ongeluk of niet: dit keer ging de bal wél op de stip. Het was nota bene Antonio Candreva die de penalty benutte. Hij staat nog onder contract van Inter, maar wordt verhuurd aan Sampdoria. Die ploeg kwam voor rust zelfs ook nog op 2-0 door een goal van een andere voormalig Inter-speler: Keita Baldé.

Na rust moest Romelu Lukaku, die op de bank begon, dus alsnog opdraven om de drie punten voor Inter veilig te stellen. Snel na de invalbeurt van de Belg vond Inter ook de aansluiting. Het was De Vrij die de 1-2 tegen de touwen knikte.

Overige wedstrijden

Atalanta Bergamo en AS Roma hadden minder moeite met respectievelijk Parma en Crotone. Atalanta klopte Parma met 3-0 terwijl AS Roma op bezoek bij Crotone met 1-3 won. Voor Atalanta was Robin Gosens nog trefzeker. Het Bologna van Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Stefano Denswil speelde met 2-2 gelijk tegen Udinese, het Lazio van basisklant Wesley Hoedt klopte Fiorentina met 2-1, Sassuolo klopte Genoa (2-1) en Torino en Hellas Verona bleven in evenwicht (1-1).

Later vandaag speelt Napoli nog de thuiswedstrijd tegen Spezia (18.00 uur) terwijl AC Milan en Juventus de kraker van deze Serie A-speelronde spelen. Om 20.45 uur gaat Juventus op bezoek in Milaan.

Volledig scherm Robin Gosens. © EPA