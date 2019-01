Inter begint campagne tegen racisme

Probleem is echter dat supporters van Inter dat anders zien. Zij zeggen dat het uitjouwen van tegenstanders met boegeroep louter is bedoeld om de betreffende spelers een beetje te ergeren, ongeacht ras, en dat het zeker geen racistische uitlating is.



Om deze lastige kwestie op te lossen is de clubleiding met een eigen versie van de zogenoemde Boe-kreet gekomen: Boe tegen racisme. Het bestuur heeft ook een afkorting verzonnen voor de nieuwe Boe: BUU (Brothers Universally United, Broeders Universeel Verenigd). ,,Deze campagne tegen alle vormen van discriminatie moet een overgang vormen van negatief naar positief'', zei clubpresident Steven Zhang. "Schrijf dus over BUU, maar roep het niet.”