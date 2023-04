‘Instagram- romance’ met Jake Paul niet zonder risico's: ‘Jutta Leerdam gooit imago van ideale schoondochter te grabbel’

Déjà vu keeper Geert de Vlieger: Ook in 2001 werd NAC - Willem II gestaakt bij 0-1. ‘Mandarijn­tjes, dacht ik. Maar het waren golfballen’

Ook in 2001 werd de derby NAC - Willem II gestaakt bij een 0-1 stand voor de Tilburgers omdat er spullen op het veld werden gegooid. Toen werd de wedstrijd op een later tijdstip uitgespeeld en eindigde in 1-1. Geert de Vlieger, Willem II-keeper destijds, vindt dat 0-1 nu de eindstand moet zijn. ,,Anders worden er over weer 22 jaar nog altijd dingen op het veld gegooid.”