Iniesta over toekomst bij Barça: 'Ik ben er nog niet voor 100 procent uit'

Vorige week werd al bekend dat de 33-jarige spelmaker een aanbieding op zak heeft uit China. In een interview op de Spaanse radiozender Cadena Ser liet Iniesta doorschemeren dat de kans aanwezig is dat hij daarop ingaat. ,,Ik sta voor één van de belangrijkste beslissingen van mijn leven en daar ben ik nog niet voor 100 procent uit'', zei de aanvoerder van FC Barcelona.



Door fysieke problemen moest Iniesta dit seizoen al heel wat wedstrijden missen. ,,Als ik blijf, is dat omdat ik nog steeds op 200 procent kan presteren. Als ik ga, is dat omdat ik niet meer die 200 procent kan geven die deze club verdient. Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik de komende twee jaar door mijn fysieke situatie niet altijd meer zal spelen. Als ik wegga, beloof ik nooit tegen Barcelona te spelen.'' Iniesta ziet in de winterse recordaankoop Philippe Coutinho zijn 'natuurlijke' opvolger.