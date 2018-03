Iniesta mag weer schitteren onder Valverde

Gouden generatieSpeelt Andrés Iniesta? Die vraag houdt Chelsea meer bezig dan FC Barcelona zelf. Negen jaar nadat hij zijn ploeg in blessuretijd in Londen naar de finale van de Champions League schoot, zijn ze bij The Blues nog altijd bevreesd voor hem.

Het was de totale euforie, een explosie van vreugde die ze bij FC Barcelona zelden hadden meegemaakt. Stamford Bridge, 6 mei 2009. Na 93 eindeloze minuten waarin de ploeg niet één keer tussen de palen had geschoten, maakte Andrés Iniesta de 1-1, die na de 0-0 in het Camp Nou het ticket voor de finale in Rome betekende. Daar zou Manchester United worden verslagen en Barça zijn derde grote Europa Cup winnen.

Het waren de allerbeste jaren voor Iniesta, al heel jong een groot talent, een jochie dat op zijn twaalfde huilend in het jeugdinternaat van Barça op zijn bed zat omdat hij zijn huis miste, 500 kilometer zuidelijker in het dorpje Fuentealbilla. Jaren waarin hij Spanje tegen Oranje naar de wereldtitel schoot, dat andere doelpunt van zijn voet dat nooit zal worden vergeten.

Acht, negen jaar later is de 33-jarige bescheiden baltovenaar er nog steeds bij. Net als drie anderen die toen tegen Chelsea ook al meededen: Gerard Piqué (31), Sergi Busquets (29) en Lionel Messi (30), de laatste overlevenden van een gouden generatie die voortkwam uit La Masía, de jeugdopleiding van Barça.

Aan de overkant, bij Chelsea, is elke herinnering aan toen volledig weggevaagd. Het was het Chelsea, geleid door Guus Hiddink, van Cech, Lampard, Terry, Drogba, Ballack, Cole, Essien en Anelka. Alleen de doelman speelt nog op het hoogste niveau bij Arsenal en Terry bij Aston Villa, de rest is gestopt of speelt ergens ver weg in mindere competities.

Coach Ernesto Valverde van Barcelona haalde Iniesta meteen terug bij de selectie, nadat hij weer twee keer met de groep had meegetraind. Tien dagen eerder had de middenvelder een spierblessure opgelopen, maar hij werkte hard om op tijd fit te zijn. Hij wil het duel met Chelsea niet missen, al is de kans groot dat hij op de bank begint, om geen onnodige risico’s met zijn hamstring te nemen.

Volledig scherm Andrés Iniesta schiet Spanje naar de wereldtitel. © Matthew Ashton/AMA

Het was zijn rol ook, eerste reserve, onder de vorige trainer, Luis Enrique, die hem al leek voor te bereiden op zijn pensioen. Het beviel Iniesta helemaal niet. Hij speelde minder, schitterde minder, genoot minder. Maar Valverde schenkt hem weer al het vertrouwen, gaf de aanvoerder dit seizoen, na het overhaaste vertrek van Neymar, zijn basisplaats terug.

Dat hij vrijwel elke wedstrijd in de tweede helft wordt gewisseld, kan Iniesta wel accepteren. Een moment dat nog altijd, acht jaar na zijn WK-doelpunt, in elk Spaans stadion gepaard gaat met een bewonderend en vooral dankbaar applaus.

Misschien is deze tiende confrontatie - hij was er in 2005 al bij - zijn allerlaatste met Chelsea. In november tekende Iniesta een contract ‘voor het leven’, maar vanuit China wordt aan hem getrokken. Een club zou hem, behalve een duizelingwekkend contract, ook een speciaal aanbod hebben gedaan: twee miljoen flessen afnemen van Iniesta’s eigen wijnbodega in zijn geboortedorp.

Maar voordat dat echt aan de orde is, zal Iniesta eerst waardig afscheid willen nemen van de club van zijn leven. Het Spaanse kampioenschap is binnen handbereik en de bekerfinale tegen Sevilla wordt volgende maand gespeeld, maar de club en zijn aanvoerder willen vooral een nieuwe overwinning in de Champions League, na die van 2011 en 2015. Zeker nu de laatste twee naar Real Madrid zijn gegaan.