Iniesta bevestigt: Dit wordt mijn laatste WK

Iniesta debuteerde in 2006 voor het nationaal elftal en speelde sindsdien 129 wedstrijden voor La Roja. Zijn belangrijkste doelpunt maakte hij onbetwist tegen Nederland. In de verlenging van de WK-finale in 2010 maakte Iniesta het winnende doelpunt en werd Spanje voor het eerst in de historie wereldkampioen. De 34-jarige Spanjaard had daarnaast ook een belangrijk aandeel in de twee Europese kampioenschappen van Spanje in 2008 en 2012.