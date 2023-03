Inhaalactie bij Sargeant hoogtepunt in anonieme race Nyck de Vries: ‘Ik blijf stapjes maken’

Het was dezelfde klassering die hij twee weken geleden behaalde in zijn debuutrace voor AlphaTauri in Bahrein. ,,Het gevoel is dat ik continu stapjes blijf maken en progressie boek”, zei De Vries bij Viaplay. ,,Wat betreft de racesnelheid kon ik hier al iets meer doen dan in Bahrein, al vond ik dat ik niet voldoende kon aanvallen.”