Infantino: Misschien tijd om voetbalkalender te verkleinen

Diezelfde Infantino is de man achter een nieuw WK voor clubteams waaraan 24 teams zouden moeten meedoen. Omdat inmiddels het EK voetbal en de Copa Americá, de Zuid-Amerikaanse variant, zijn verschoven naar volgend jaar zomer, kan dat toernooi in de geplande termijn niet doorgaan. ,,We beslissen snel of de eerste editie in 2021, 2022 of uiterlijk 2023 plaatsvindt.”