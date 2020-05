Ineens zat Harm van Veldhoven om tafel met Manchester City: ‘Ik zat in een rollercoaster’

Harm van Veldhoven (57) en Lommel SK komen op de een of andere manier altijd weer bij elkaar terecht. Nadat hij er twee periodes voetbalde en zijn trainerscarrière begon, is hij sinds augustus directeur. Van Veldhoven was toen net opgestapt bij Roda JC, waar hij op zijn zachtst gezegd nogal wat moeite had met de Mexicaanse luchtfietser Mauricio de la Vega. ,,Ik vind het jammer dat ik zo moest vertrekken. Maar ik kon me gewoon niet vereenzelvigen met de plannen”, zegt hij.

En dus begon hij met Lommel SK aan een seizoen op het tweede niveau van België. Sportief ging het aardig, de club wist degradatie ook af te wenden. Toch begon het te rommelen, de Israëlische advocaat én eigenaar Udi Shochatovitch stopte in maart met betalen en de licentie stond op het spel. Vorige week donderdag werd bekend dat Lommel zijn licentie alsnog mocht houden én vrijdag lekte uit dat de City Football Group (CFG) de club over zou nemen. ,,We hebben moeten knokken om te overleven, nu kijken we weer vooruit”, zegt Van Veldhoven, opgelucht, vanuit Lommel.

Eindhoven Airport

De overname is een feit. Waarom Lommel SK? De ligging is interessant, Eindhoven Airport is dichtbij. Verder heeft het Belgische voetbal aan uitstraling gewonnen en zijn de salarissen voor niet-EU-spelers (81.000 euro) een stuk lager dan in Nederland (436.000 euro). Met de financiële mogelijkheden van de CFG ziet de toekomst er ook voor Lommel goed uit. ,,City is niet naar hier gekomen om de bomen in het mooie groene bos te tellen. Het idee is om in een x-aantal jaren om promotie te spelen”, aldus Van Veldhoven.