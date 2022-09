IndyCar-held Colton Herta wil niet als ‘uitzonderingsgeval’ Formule 1 in

NAC blij met Lucassen: ‘Opkomende back met drive en bezieling definieert aanvallend team’

Maandag viel hij geblesseerd uit tegen Jong Ajax. Vijf dagen later was Boyd Lucassen ondanks de midweekse twijfel over zijn fitheid met twee treffers de hoofdrolspeler in de 3-1-zege op Jong FC Utrecht. ,,Dat hadden we van tevoren niet gedacht. Als we Boyd moeten omschrijven, is het zeker geen mietje.”

17 september