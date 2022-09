Indrukwekkende minuut stilte voor overleden Queen Elizabeth voor aanvang tweede helft bij FC Zürich - Arsenal

Met video Minuut stilte bij Arsenal en United na overlijden Elizabeth, mogelijk tien dagen geen sport in Engeland

Vanavond werd om 19.30 uur duidelijk dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. Een kwartiertje later werd al een minuut stilte gehouden voor de start van de tweede helft bij FC Zürich - Arsenal (1-2) in de Europa League. De spelers van Arsenal speelden toevallig al in stemmig zwart, maar droegen na rust ook rouwbanden.

22:32