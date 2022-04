Incident met twaalf Bayern-spelers op veld krijgt geen staartje: overwinning blijft staan

De thuisploeg diende een protest in, maar dat werd door de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond DFB van tafel geveegd. Volgens de tuchtcommissie was Bayern niet verantwoordelijk voor de gemaakte fout en is er daarom geen reden om de overwinning om te zetten in een reglementaire nederlaag. Volgens de commissie was de fout te wijten aan scheidsrechter Christian Dingert en zijn team.