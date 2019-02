Inbrekers profiteren van duel Marseille

De Boussaboun van Gilze hoeft geen groots afscheid: ‘Gewoon met z’n allen na afloop een biertje drinken’

9:18 Als hij de kantine op zondag in loopt en zijn toekomstige ploeggenoten ziet zitten, zucht hij even diep. ,,Dat wordt flink aanpoten.” Want waar Rudy van Hoek (28) zich tegenwoordig rond het middaguur meldt voor de voorbereiding van Gilze 1, zal de spits volgend seizoen met het vierde elftal dan de eerste biertjes al achter de kiezen hebben.