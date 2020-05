In Zandvoort is het stil, heel stil

Circuit

Het circuit is gesloten, de slagbomen zijn naar beneden. Vanmiddag was een ploeg van de NOS wel op de baan om een speciale thema-uitzending te maken, die morgenmiddag wordt uitgezonden. Onder anderen ‘mister Zandvoort’ Jan Lammers en oud-Formule 1-coureur Gijs van Lennep spelen een rol in de reportage. Verder wordt er niemand toegelaten op het circuit, fotografen die zondagmiddag een thematische foto van lege tribunes willen maken, zijn niet welkom. Dit heeft te maken met het feit dat het circuit officieel een topsportlocatie is, waarvoor NOC*NSF en de Veiligheidsregio aparte goedkeuring moeten geven.

Media

Behalve de NOS staan meer media stil bij het raceweekeinde dat zo mooi had kunnen zijn. Regionale radiozender Haarlem105 besteedt morgenmiddag aandacht aan de uitgestelde terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. En namens de Publieke Omroep werkt regisseur Wytzia Soetenhorst gewoon door aan haar documentaire ‘De Zandvoort Formule’, die later dit jaar wordt verwacht. Zij is morgen in de badplaats voor enkele interviews.

Het dorp

Geen race betekent ook geen activiteiten in het dorp of op het strand. Ook geen ludieke alternatieve acties. Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing, vertelt wel dat de zwart-wit geblokte finishvlag op veel plaatsen wappert. Inwoners van het dorp was gevraagd de racevlag te hijsen. ,,Maar nu zijn de vlaggenstokken op, hoorde ik net. Zelfs de nieuwe lading is uitverkocht. Jammer, want we hebben nog vlaggen genoeg.”