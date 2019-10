In welke groepen is het nog spannend?

EK-kwalificatieSommige groepen zijn nagenoeg beslist, in andere kan het juist nog alle kanten op. De nummers 1 en 2 van iedere groep plaatsen zich voor het EK 2020. In welke EK-kwalificatiegroepen is het nog spannend?

Groep A

Met een overwinning in Praag tegen Tsjechië mag Engeland zich gaan opmaken voor de EK eindronde van volgend jaar. De Tsjechen kunnen de Engelsen qua punten dan nog wel evenaren, maar het onderling resultaat is sowieso in het voordeel van de Engelsen. Kosovo kan nog wel boven Engeland eindigen, maar dat heeft dus geen invloed op plaatsing van Engeland.

11 oktober

• Tsjechië - Engeland (20.45 uur)

• Montenegro - Bulgarije (20.45 uur)

Stand

1. Engeland 4-12 (19-4)

2. Tsjechië 5-9 (9-8)

3. Kosovo 5-8 (10-10)

4. Montenegro 5-2 (3-13)

5. Bulgarije 5-2 (5-11)

Volledig scherm Harry Kane. © BSR Agency

Groep B

Volledig scherm Cristiano Ronaldo is met Portugal nog niet zeker van plaatsing voor het EK 2020. © AP Oekraïne heeft met hekkensluiter Litouwen op papier een ‘makkie’. Ook Portugal wacht een thuiswedstrijd, tegen Luxemburg. De Portugezen boekten tijdens de vorige interlandperiode een belangrijke overwinning bij Servië (2-4), waarmee de ploeg van Fernando Santos weer op koers ligt voor plaatsing.



Het is ver vooruitkijken, maar een spannende ontknoping ligt op de loer. Als Oekraïne wint van Litouwen maar verliest het van Portugal en Servië wint twee keer, dan volgt in de laatste speelronde een spannende ontknoping. In Belgrado neemt Servië het dan in een rechtstreeks duel om een EK-ticket op tegen Oekraïne.



11 oktober

• Portugal - Luxemburg (20.45 uur)

• Oekraïne - Litouwen (20.45 uur)



Stand

1. Oekraïne 5-13 (11-1)

2. Portugal 4-8 (10-4)

3. Servië 5-7 (10-12)

4. Luxemburg 5-4 (5-8)

5. Litouwen 5-1 (4-15)



Groep C

Een kraker in de Kuip donderdagavond. Wint Oranje van Noord-Ierland, dan staan de bovenste drie ploegen op twaalf punten. Duitsland komt deze speelronde namelijk niet in actie. Voor Nederland is de opdracht simpel: vier keer winnen en plaatsing voor het EK 2020 is een feit. Maar dat geldt ook voor Duitsland en Noord-Ierland. Dat neemt niet weg dat met een overwinning een grote stap kan worden gezet naar plaatsing voor het eindtoernooi.



10 oktober

• Wit-Rusland - Estland (18.00 uur)

• Nederland - Noord-Ierland (20.45 uur)



Stand

1. Duitsland 5-12 (17-6)

2. Noord-Ierland 5-12 (7-4)

3. Nederland 4-9 (14-5)

4. Wit Rusland 5-3 (3-10)

5. Estland 5-0 (2-18)

Volledig scherm Na de verloren thuiswedstrijd tegen Duitsland (0-2) wacht Noord-Ierland tegen Nederland opnieuw een zwaar duel. © Getty Images

Groep D

Vier ploegen maken in deze groep nog kans op kwalificatie, al heeft Georgië daarvoor een wonder nodig. Ierland heeft als koploper de beste papieren. Denemarken haalde er twee minder, wel eentje meer dan Zwitserland (dat een wedstrijd minder speelde). De kraker tussen Denemarken en Zwitserland kan zomaar cruciaal zijn in deze groep. Winnen de Zwitsers in Kopenhagen, dan gaan zij de Denen met een wedstrijd minder gespeeld voorbij. Ierland kan met een overwinning in Georgië een grote stap zetten richting het EK.



12 oktober

• Georgië - Ierland (15.00 uur)

• Denemarken - Zwitserland (18.00 uur)



Stand

1. Ierland 5-11 (6-2)

2. Denemarken 5-9 (15-5)

3. Zwitserland 4-8 (10-4)

4. Georgië 5-4 (4-8)

5. Gibraltar 5-0 (0-16)

Volledig scherm Kasper Dolberg en Christian Eriksen spelen met Denemarken tegen Zwitserland. © AFP

Groep E

Ook in deze groep zijn de verschillen klein. Koploper Kroatië heeft slechts een punt meer dan achtervolgers Slowakije en Hongarije, die qua verliespunten op hetzelfde aantal staan als Wales. De speelronde van vanavond kan wel eens doorslaggevend zijn. Koploper Kroatië neemt het op tegen nummer drie Hongarije. Slowakije kan zichzelf met een overwinning op Wales een uitstekende uitgangspositie bezorgen.



10 oktober

• Kroatië - Hongarije (20.45 uur)

• Slowakije - Wales (20.45 uur)



Stand

1. Kroatië 5-10 (10-5)

2. Slowakije 5-9 (9-7)

3. Hongarije 5-9 (7-6)

4. Wales 4-6 (4-4)

5. Azerbeidzjan 5-1 (5-13)

Volledig scherm Luka Modric staat er met Kroatië goed voor. © AFP

Groep F

Onverslaanbaar zijn de Spanjaarden tot nu toe. De opdracht in Noorwegen is helder: winnen. Pakken de Spanjaarden in Oslo de drie punten, zijn ze zeker van het EK. In maart van dit jaar won Spanje in de thuiswedstrijd tegen Noorwegen moeizaam met 2-1, dankzij een strafschop van Sergio Ramos. De strijd om het tweede ticket voor het eindtoernooi is enorm spannend. Zweden staat er na zes duels het beste voor, maar ook Roemenië en Noorwegen hebben hun EK-droom nog niet opgegeven.

12 oktober

• Faeröer - Roemenië (18.00 uur)

• Malta - Zweden (20.45 uur)

• Noorwegen - Spanje (20.45 uur)

Stand

1. Spanje 6-18 (17-3)

2. Zweden 6-11 (13-8)

3. Roemenië 6-10 (13-7)

4. Noorwegen 6-9 (11-8)

5. Malta 6-3 (2-13)

6. Faeroër 6-0 (3-20)

Volledig scherm Thiago Alcântara in actie namens Spanje. © Getty Images

Groep G

Liefst vijf (!) landen in deze groep zijn nog volop in de race voor plaatsing voor het eindtoernooi van volgend jaar. Polen heeft na zes speelrondes de beste papieren, maar eigenlijk ligt het nog volledig open. Verwacht wordt dat Polen wint bij Letland en iets wegloopt bij de concurrentie. Naast die wedstrijd staan er nog twee toppers op het programma, do-or-die-wedstrijden voor Israël en Noord-Macedonië. Verliezen zij, dan ziet het er wat betreft de kwalificatiekansen voor die landen niet rooskleurig uit.



10 oktober

• Oostenrijk - Israël (20.45 uur)

• Letland - Polen (20.45 uur)

• Noord-Macedonië - Slovenië (20.45 uur)



Stand

1. Polen 6-13 (8-2)

2. Slovenië 6-11 (12-5)

3. Oostenrijk 6-10 (13-6)

4. Noord-Macedonië 6-8 (8-8)

5. Israël 6-8 (11-11)

6. Letland 6-0 (1-21)

Volledig scherm Robert Lewandowski speelt met Polen tegen Letland. © BSR Agency

Groep H

Op bezoek bij Albanië leed IJsland tijdens de vorige interlandperiode een hele dure 4-2 nederlaag. Hierdoor staat de ploeg van bondscoach Erik Hamrén er opeens niet zo goed meer voor. Zeker niet met een wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk voor de boeg. Verliest IJsland van Frankrijk en wint nummer twee Turkije de krachtmeting met Albanië, kijken de IJslanders opeens tegen een achterstand van zes punten op de nummers een en twee aan.



11 oktober

• Andorra - Moldavië (20.45 uur)

• IJsland - Frankrijk (20.45 uur)

• Turkije - Albanië (20.45 uur)



Stand

1. Frankrijk 6-15 (19-4)

2. Turkije 6-15 (14-2)

3. IJsland 6-12 (10-9)

4. Albanië 6-9 (10-9)

5. Moldavië 6-3 (2-17)

6. Andorra 6-0 (0-14)