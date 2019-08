In vijf jaar van de derde klasse naar entree in betaalde voetbal: de wonderlijke route van Gianni Tiebosch

Gianni Tiebosch staat vrijdagavond voor een bijzonder moment. De technisch begaafde voetballer uit Etten-Leur kan voor TOP Oss namelijk zijn debuut in het betaalde voetbal maken. Dat ging via een bijzondere route, want de 22-jarige middenvelder speelde vijf jaar geleden nog in de derde klasse.

Tiebosch maakt, nauwelijks halverwege dit decennium, gestaag naam in het West-Brabantse amateurvoetbal. Kort na zijn entree in het eerste elftal van Unitas'30 loopt de frêle dribbelaar het kampioenschap van de derde klasse mis. Na een deceptie in de nacompetitie kiest hij voor een doordachte stap naar Rood-Wit. Een klik met hoofdtrainer Peter Remie ontbreekt en Reinald Boeren geeft hem wél het vertrouwen waar hij naar op zoek is.

De levendige dorpsclub uit Sint Willebrord is Tiebosch’ oude club te sterk geweest in de strijd om het kampioenschap en gaat de tweede klasse in. Op 't Heike is voor Tiebosch een hoofdrol weggelegd, ondanks dat hij Unitas'30 diep in zijn hart mist. Bij Rood-Wit is handhaven het doel, maar alles loopt anders.

Borst vooruit op 't Heike

Boeren smeedt een geoliede machine die als promovendus een aanval doet op de ereplaatsen. Tiebosch is een van de speerpunten. Zo steelt hij de show als de vloer met RKDVC wordt aangeveegd (0-8). Met een sublieme bal achter het standbeen treft Tiebosch doel. „Ik ben jong, wil nog altijd graag profvoetballer worden”, geeft hij na dat duel met borst vooruit aan.

Promovendus Rood-Wit eindigt als vierde, maar een jaar later wordt dat resultaat overtroffen. Met een wervelende Tiebosch in de gelederen pakt de club voor het tweede keer in drie seizoenen een kampioenschap. Na het duel met DESK kan de schaal opnieuw de lucht in worden getild. Rood-Wit wint met 1-0, na een prachttreffer van Boy van Steen. De routinier krijgt de bal na drukzetten van Tiebosch in bezit en schiet het leder uit een onmogelijke hoek over de goalie.

Hoofdklasse roept

Ondanks dat Tiebosch ook in Sint Willebrord wederom een trede hoger actief kan zijn, blijkt een lokroep uit de hoofdklasse niet aan dovemansoren gericht. Tiebosch besluit een niveau over te slaan en gaat in de hoofdklasse aan de slag bij Baronie, dat eveneens gepromoveerd is. Onder trainer Jurriaan van Poelje maakt de ambitieuze rechtspoot vlieguren in de top van het amateurvoetbal.

Volledig scherm Gianni Tiebosch (7) juicht na een treffer voor Baronie. © Foto: Ramon Mangold Na de finetuning van Van Poelje heeft Tiebosch niet lang nodig zijn voeten te laten spreken in de hoofdklasse. Baronie handhaaft zich en de rol voor de aanwinst uit Etten-Leur wordt gaandeweg het seizoen langzaam uitgebreid. Het verblijf op de Blauwe Kei blijkt een jump op een springplank. Nog voor de lente aanbreekt en de vogels beginnen te fluiten komt naar buiten dat Tiebosch het na één seizoen voor gezien houdt in Breda en de stap waagt naar derdedivisionist Hoek.

Avontuur in Zeeland

Volledig scherm Gianni Tiebosch in actie voor Hoek. © Peter Nicolai De Zeeuwen zijn onder de indruk geraakt van de makkelijk voetballende middenvelder. In een onderling bekerduel, waarin de Baronnen Hoek uit het toernooi knikkeren, wervelt Tiebosch over het veld. Als hoofdtrainer Dennis de Nooijer een maand later aan de lijn staat in de competitiewedstrijd tegen Vlissingen raakt hij nog enthousiaster. Al begin maart worden de plooien gladgestreken en is Tiebosch overtuigd van het avontuur in Zeeland.

Opnieuw gaat Tiebosch aan de slag bij een promovendus. Terwijl de club op bestuurlijke basis een turbulent jaar kent, waarin De Nooijer in de tussentijd er de brui aan geeft, past de West-Brabantse nieuwkomer zich moeiteloos aan. Hoek eindigt als vierde en pakt een periodetitel.

Droom spat uiteen

Op dat moment heeft Tiebosch zijn grote droom voorlopig uiteen zien spatten. Na een stage bij eerstedivisionist TOP Oss wil de profclub de middenvelder in de slotfase van de transferperiode direct overnemen. Hoek weigert echter mee te werken en laat hem niet gaan.

,,Ik was er echt kapot van toen ik hoorde dat het niet doorging. Die klap kwam hard aan. Ik heb de droom om nog de stap te maken naar het profvoetbal, dat heb ik altijd al gezegd, dus toen TOP kwam, had ik daar echt mijn zinnen op gezet. Dat was een fantastische kans”, uit de middenvelder annex aanvaller zijn teleurstelling. Tiebosch zet de knop echter om en gaat door. ,,Ik blijf gewoon mijn stinkende best doen voor Hoek en hoop dat de kans nog een keer komt.” En die kans komt er.

Jongensdroom wordt werkelijkheid

De technische leiding van TOP Oss, waar Cluzona-trainer Marcel van der Sloot assistent van hoofdtrainer Klaas Wels is, blijft overtuigd van Tiebosch. Het besluit hem de kans nog een keer aan te bieden. ,,Het voelt zeker als een opluchting. Ik ben er heel blij mee. Maar of het voelt als een droom? Ja, ik heb altijd geroepen dat ik profvoetbal wilde halen. Maar het voelt alsof het nu pas gaat beginnen. Hier heb ik het al die tijd voor gedaan”, reageert Tiebosch.

Inmiddels is Tiebosch al wekenlang bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor TOP start dat seizoen vrijdagavond. Jong Ajax komt in Oss op bezoek. Voor de onverstoorbare Tiebosch de kans zijn voetbaldroom definitief te verwezenlijken. Na een meerjarenplan, waarin stap voor stap gebouwd werd aan een toekomst in het profvoetbal, kan Frans Heesen Stadion vanavond decor zijn van de voltooiing van een jongensboek.