‘In Mönchengladbach gewoon weer voetbal: waarom zou dat hier niet kunnen?’

Door Rik Elfrink



Terwijl het erop lijkt dat de eredivisie vanavond maandenlang op slot gaat, kwam gisteravond vanuit Duitsland ineens een totaal ander geluid. De Bundesliga kan op 9 mei misschien alweer beginnen, als aan een hele trits voorwaarden is voldaan en de situatie rond het coronavirus niet weer is verslechterd. Zowel de minister-president van Beieren als die van Noordrijn-Westfalen staan achter het plan, waarbij spelen zonder publiek het uitgangspunt is. In Duitsland zijn clubs al langer in training, waarbij de spelers nog wel voldoende afstand moeten houden.