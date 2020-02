‘In Italië vinden we De Vrij veel beter dan De Ligt’

Door Daniël Dwarswaard



Juventus en Internazionale staan gedeeld bovenaan met 54 punten. Het is ook de strijd tussen Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Hoe kijkt men in Italië tegen de twee verdedigers aan?

Stefan de Vrij verkeert in bloedvorm. Dat bewees hij zondagavond maar weer tijdens de spectaculaire derby van Milaan tegen AC Milan (4-2). De Vrij maakte de 3-2 en had zodoende een belangrijk aandeel in de belangrijke zege. De Vrij maakt een uitstekend seizoen door. Het feit dat Inter-coach Antonio Conte met drie centrale verdedigers speelt, doet De Vrij zichtbaar deugd. Met de Uruguyaan Diego Godin en de Slowaak Milan Skriniar vormt de Nederlander de muur van Milaan. Vorig seizoen speelde Inter met coach Luciano Spalletti nog met twee verdedigers. Bij Lazio speelde De Vrij ook al sterk in een systeem met drie centrale verdedigers.