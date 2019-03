In hoeverre is de Europa League een belangrijk toernooi voor topclubs?

De Europa League is minder in trek dan de grote broer die Champions League heet. Er spelen over het algemeen minder grote clubs, er is minder prijzengeld te verdelen en ook bij de voetballiefhebbers zijn de wedstrijden minder in trek. Maar het imago van het ondergeschoven kindje van de UEFA begint te verbeteren en het toernooi vormt inmiddels een prima podium. Zo heeft Eintracht Frankfurt, een van de huidige zestien kanshebbers, er zelfs een waar project van gemaakt. De club probeert samen met de bloedfanatieke aanhang een droom gestalte te geven – ‘unseren Traum von Baku’, de stad waar de finale van de Europa League wordt gespeeld.

In de beginjaren traden grote clubs nog wel eens aan in complete B-elftallen. Dat lijkt steeds minder vaak voor te komen. Zo speelde Napoli in 2012 nog met een volledig B-team tegen PSV in de groepsfase en ging het tegen de Eindhovenaren twee keer hard onderuit (3-0) en (1-3). Gisteravond trad Napoli op volle kracht aan tegen Red Bull Salzburg in de achtste finale en won het met ruime cijfers (3-0). Naast Eintracht Frankfurt en Napoli dingen nog veertien andere Europese clubs mee om de beker. Vrijwel alle ploegen traden gisteravond aan in nagenoeg de sterkste opstelling. Dat geeft nog maar eens aan dat clubs het toernooi wel degelijk serieus nemen. Dit gegeven moet echter wel in perspectief worden geplaatst. Het belang van de Europa League lijkt relatief.