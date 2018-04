In het spoor van Ronaldo: nog eens 9 fenomenale omhalen

VideoCristiano Ronaldo kreeg gisteren zelfs de Juventus-fans op de banken met zijn machtige omhaal. Stijlvol, acrobatisch, tot in de perfectie uitgevoerd. Zijn omhaal heeft roemruchte voorgangers. Wij zetten er tien -in willekeurige volgorde- op een rij.

1. Zlatan Ibrahimovic

De oefenwedstrijd tussen Engeland en Zweden in 2012 resulteerde in de grote Zlatan Ibrahimovic-show. Met liefst vier doelpunten zette hij de Engelsen eigenhandig opzij; één doelpunt blijft voor altijd hangen. Deze omhaal van de spits, van een meter of 25.

2. Wayne Rooney

Misschien wel Rooney's mooiste. Het is alweer zeven jaar geleden dat de spits van toen Manchester United het onmogelijke deed. Een voorzet van Antonio Valencia, Rooney zette zich af, hing even en de lucht en toen: boem. En dat in de stadsderby.

3. Marco van Basten

De mooiste omhaal van Nederlandse makelij is ongetwijfeld die van Marco van Basten. Op 9 november 1986, op een zondagmiddag in De Meer, velde hij FC Den Bosch (3-1) met een magnifieke omhaal na een voorzet van Jan Wouters. Doelman Jan van Grinsen stond als aan de grond genageld.

4. Klaus Fischer

De Duitse koning van de omhaal was Klaus Fischer. Hij besliste meermalen belangrijke wedstrijden met een omhaal, zijn beroemdste was die in 1977 tegen Zwitserland.

5. Emre Can

Het mooiste aan deze omhaal van Liverpool-speler Emre Can tegen Watford vorig seizoen is dat die 'in de loop' wordt ingezet. De treffer werd uitgeroepen tot Doelpunt van het Jaar in de Premier League.

6. Philippe Mexès

Wat te denken van deze van toenmalig AS Roma-verdediger Philippe Mexès? Het opvallendste aan deze omhaal is zijn aanname op de borst én het feit dat hij de omhaal op de rand van het strafschopgebied uitvoert. Hij is dan misschien niet zo hard als die van Ronaldo of Rooney, hij is wel érg fraai. Zeker voor een verdediger.

7. Trevor Sinclair

De omhaal van Trevor Sinclair van Queens Park Rangers in de FA Cup tegen Barnsley (1997) is minder bekend dan de meesten in het rijtje. Maar zeg nou zelf, deze verdient toch zeker een plek?

8. Rivaldo

Niemand minder dan Frank de Boer had een belangrijke rol in één van de fraaiere omhalen die de wereld ooit gezien heeft. Rivaldo controleerde tegen Valencia in 2001 de pass op zijn borst en haalde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied om. Golazo!

9. Ronaldinho

In dit rijtje hebben we halve omhalen buiten schot gelaten. Maar bij deze van Ronaldinho (tegen Villarreal in het seizoen 2006/2007) moesten we toch even twee keer kijken wat er nu daadwerkelijk gebeurde. Door het snelle draaien van de Braziliaan is het lastig te zien, maar dit is toch echt een volwaardige omhaal. En een mooie ook.

10. Cristiano Ronaldo

En, natuurlijk, die omhaal van gisteren. Wat is 'ie mooi. Acrobatisch. Stijlvol. Technisch perfect. Kijk en geniet nogmaals.