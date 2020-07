‘In herfst ook GP van Hockenheim’

De Formule 1 keert in de vanwege het corinavirus aangepaste kalender van 2020 waarschijnlijk ook terug in Duitsland. Volgens het vakblad Auto, Motor und Sport wordt er deze herfst volgens de nieuwste plannen ook nog geracet op Hockenheim.

De precieze data staan nog niet vast. De race zou in een reeks van drie weekenden samen met een race in Imola in Italië en een in Portimao in Portugal op de kalender komen, schrijft het goed ingevoerde vakblad.

,,Van onze kant is er geen nieuws”, laat directeur Jorn Teske van het circuit Hockenheim weten. ,,We hadden eerder contact en we staan in contact. Er is echter nog niets concreet.”

De Formule 1-kalender werd eerder op vrijdag uitgebreid met twee races. Op 13 september wordt voor het eerst een grand prix gehouden op het circuit van Mugello in Italië. Twee weken later, op 27 september, vindt de Grote Prijs van Rusland in Sotsji plaats. Daarmee bevat de kalender voor dit seizoen inclusief de race van afgelopen week nu tien races.