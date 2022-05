In grootse vorm stekende Martina Trevisan verrast met behalen halve finale Roland Garros

Trevisan heeft al tien duels op rij gewonnen. In aanloop naar Roland Garros pakte ze de titel in Rabat, waar ze onder anderen Arantxa Rus versloeg. „De titel in Rabat was erg belangrijk voor me en heeft ervoor gezorgd dat ik hier met veel energie naartoe ben gekomen. Nee, ik ben niet moe”, zei de stralende Trevisan, die in de voetsporen kan treden van Francesca Schiavone, die in 2010 Roland Garros won.