In dit rijtje legendarische Champions League-comebacks mag Liverpool zich scharen

Liverpool maakte gisteravond tegen Barcelona een fenomenale comeback. Daarmee schaart dit duel zich in een rijtje van illustere wederopstandingen in de Champions League.

Kwartfinales Champions League 2017-18: AS Roma - Barcelona

Volledig scherm De euforie bij Roma is groot nadat Kostas Manolas de bevrijdende 3-0 maakt tegen Barcelona. © AFP Een ezel stoot zich geen tweemaal aan de tweede steen zou je zeggen. Maar Barcelona overkwam vorig seizoen nagenoeg hetzelfde als wat zich gisteravond op Anfield afspeelde. In de return van de kwartfinales moest AS Roma in eigen huis een 4-1 nederlaag in Camp Nou zien goed te maken. Op het eerste oog een onmogelijk missie, maar niets bleek minder waar. Na 81 minuten stond er nog 2-0 op het scorebord, totdat Kostas Manolas in de 82ste minuut de 3-0 binnen kopte. Een comeback van formaat.

Finale Champions League 2004-05: AC Milan - Liverpool

Liverpool lijkt patent te hebben op legendarische comebacks. In de rust van de Champions League-finale van 2004-2005 keken de Reds tegen een 3-0 achterstand aan tegen AC Milan en leek het gedaan voor de Engelsen. Maar na rust kwam het team van Rafael Benítez sterk uit de kleedkamer. Binnen vijftien (!) minuten trok Liverpool de stand gelijk: 3-3. Saillant detail: de 3-1 en de 3-2 vielen in dezelfde minuten als de doelpunten van Wijnaldum gisteravond. In de strafschoppenserie hadden de Engelsen hun zenuwen beter in bedwang dan de Italianen. Liverpool won de penaltyreeks met 3-2.

Volledig scherm Liverpool-aanvoerder Steven Gerrard houd de Champions League-beker omhoog na het verslaan van AC Milan in de finale. © ANP

Achtste finales Champions League 2016-17: Barcelona - PSG

Dit gaat de boeken in als de enige keer dat een team een achterstand van vier doelpunten wist om te keren. De Parijzenaren moesten in Barcelona een comfortabele 4-0 voorsprong verdedigen, maar slaagden daar verrassend genoeg niet in. Toen Edinson Cavani in de 62ste minuut de 3-1 binnen schoot leek het gedaan voor Messi en consorten. Niets was minder waar. Met drie doelpunten in de laatste zeven minuten wist Barcelona op miraculeuze wijze de kwartfinales te bereiken - een remontada was geboren.

Volledig scherm Sergi Roberto of Barcelona wordt bedolven door teamgenoten na het scoren van de zesde goal tegen PSG. © Getty Images

Finale Champions League 1998-99: Manchester United - Bayern München

Manchester United keek na zes minuten al tegen een 1-0 achterstand aan en leek deze na negentig minuten niet te kunnen ombuigen. Alleen was er buiten invallers Teddy Sheringham en Ole Gunnar Solksjaer gerekend. Sheringham maakte in de 91ste minuut de 1-1 en de huidige trainer van Manchester United prikte in het absolute slot van de wedstrijd de 2-1 binnen. United zegevierde en kroonde zich tot Champions League-winnaar.

Volledig scherm Ole Solskjaer viert het winnen van de Champions League met zijn teamgenoten. © BSR Agency

Kwartfinales Champions 2003-04: Deportivo La Coruna - AC Milan