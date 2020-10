In de brei aan tennisrecords gloort er weer één voor Novak Djokovic

Door Rik Spekenbrink Waar Rafael Nadal en Roger Federer vaak zeggen dat ze niet tennissen voor records, maakt Novak Djokovic er geen geheim van dat hij al die lijstjes wél interessant vindt. Hij wil, als hij over een paar jaar stopt, de meeste grand slams hebben gewonnen en de meeste weken op nummer 1 van de wereldranglijst hebben gestaan. En ook het record dat vanavond in Wenen op het spel staat, triggert de Serviër. Wint hij de tweederondepartij van Borna Coric, sluit hij 2020 af als nummer 1 op de jaarranglijst, niet te verwarren met de wereldranking. Bij de jaarranglijst beginnen alle spelers het seizoen op 0 punten en worden de behaalde punten op de toernooien simpelweg opgeteld. De beste spelers van het jaar mogen bovendien de ATP Finals spelen.

Djokovic sloot de jaren 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018 ook als nummer 1 op die ranking af. Nadal en Federer staan ook op vijf in dit recordlijstje. Maar Pete Sampras voert het aan met zes. Hij was tussen 1993 en 1998 ongenaakbaar. ,,Sampras was als kind een van mijn idolen”, zei Djokovic eerder deze week. ,,Natuurlijk wil ik dat record evenaren. Het is één van de zwaarste prestaties in de sport.”

Maar de tennissport stikt van de lijstjes. Federer voerde wereldranglijst 310 weken aan. Dat record lijkt Djokovic, die op 292 weken staat, begin 2021 over te nemen. Federer op zijn beurt jaagt nog op de meeste gewonnen toernooien en partijen. Jimmy Connors heeft beide eretitels in handen, hij won 109 toernooien (Federer 103) en 1274 wedstrijden (Federer 1242). Nadal kan later dit jaar overigens voor zijn duizendste zege tekenen, hij staat op 999. De Spanjaard heeft wel het hoogste winstpercentage (83,3) over al zijn partijen, terwijl Djokovic hem op de voet volgt met 83,1. Nadal heeft ook de meeste titels op één toernooi, door het dertien keer winnen van Roland Garros. Hij staat in dit lijstje ook op plek 2 en 3 overigens, met elf trofeeën in Monte Carlo en Barcelona.