In België begint nu pas het echte werk

Door Dennis van Bergen



De Luminus Arena zal vanavond tot op de laatste stoel vol zitten, wanneer KRC Genk en Anderlecht met elkaar de strijd aangaan voor hun eerste wedstrijd in de play-offs. Tamelijk logisch, die massale opkomst, zou je zeggen. Toch is een vol huis bij de koploper in de Belgische hoogste klasse lang geen vanzelfsprekendheid tijdens het reguliere seizoen. Daarmee is exact de keerzijde van de barragewedstrijden blootgelegd: na acht lange maanden gaat de competitie in België nu pas écht beginnen. Pas als de krokussen in bloei raken, worden de supporters warm van hun clubs.