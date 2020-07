In 12 minuten van drama naar topweekend

Door Arjan Schouten



Nog voor de klok van drie leek het al klaar. Voorbij, totaal mislukt. Een van zijn zwartste Formule 1-weekends ooit. Daar stond Max Verstappen geparkeerd in de boarding langs de Hungaroring, nog voor de Grote Prijs van Hongarije zou beginnen. Voorvleugel eraf, stuurstang van zijn RB16 kapot. ,,Ik had uit kunnen stappen, het had daar al over kunnen zijn’’, reconstrueerde Verstappen later. ,,Maar ik kreeg ’m toch nog in zijn achteruit die muur uit. Dus op naar de grid.’’