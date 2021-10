Imponerende Danny Noppert met bullseye-finish naar halve finale: ‘Ik kan het zelf nog niet geloven’

Noppert beleefde vooralsnog een perfect toernooi. Het veelbesproken duel met Van Gerwen - die over zijn toeren was omdat Noppert hem een valsspeler genoemd zou hebben - werd met 2-0 gewonnen en in de achtste finale moest ook een andere landgenoot eraan geloven: Van der Voort werd met 3-0 verslagen. Ook Van der Voort was vol ongeloof na een duel met Noppert , wiens pijlen salto's zouden maken.

Daardoor was Noppert nog de enige Nederlander in het toernooi en de nummer 22 van de wereld kreeg met Ian White de nummer 18 van de wereld tegenover zich in de kwartfinale. Daarin begon Noppert zeer voortvarend. White wist in de eerste set geen enkele leg te pakken.



De tweede set ging wel met 2-3 naar White, waarna Noppert zich in de derde set niet liet breken. Omdat de Nederlander die set was begonnen, nam de darter uit Friesland een 2-1 voorsprong in sets. Zodoende had Noppert nog maar één set nodig om de halve finale te bereiken, maar White mocht wel de vierde set beginnen.



In die vierde set imponeerde Noppert, die 95,57 gemiddeld en vijf 180'ers gooide. Hij pakte meteen de leg van White (91,94 en vier 180'ers) af en hoewel de Engelsman direct terug wist te breken, toonde Noppert wederom veerkracht door er met een nieuwe break 2-1 van te maken. Hoe de Nederlander zijn partij beëindigde was fenomenaal te noemen. Met een bullseye-finish wierp Noppert zichzelf naar de halve finale. Daarin wordt Krzysztof Ratajski of Jonny Clayton de tegenstander.