Immobile wéér trefzeker voor Lazio dat Juventus in het vizier houdt

Ackermann klopt Groenewe­gen en andere topsprin­ters in openings­rit UAE Tour

13:51 Dylan Groenewegen moet nog even wachten op zijn derde overwinning van het jaar. In de openingsrit van de UAE Tour sprintte Pascal Ackermann naar de dagzege voor Caleb Ewan, Rudy Barbier en Groenewegen. De Duitser mag morgen tevens starten in de rode leiderstrui.