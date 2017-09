Immobile opnieuw van grote waarde voor Lazio

Zwinkels en Zoet ijzersterk, Haye niet te stoppen

22:00 Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. De speler met het hoogste rapportcijfer was dit weekeinde te bewonderen in Den Haag. Daar keepte Robert Zwinkels ongetwijfeld één van zijn betere wedstrijden uit zijn carrière. Mede dankzij uitstekend keeperswerk van hem pakte ADO een welkom puntje tegen het stroef draaiende Ajax.