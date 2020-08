Ilicic terug naar Slovenië: geen enkelblessure, maar persoonlijke problemen

Ilicic beleefde een prachtig seizoen, als een van de smaakmakers van het swingende Atalanta. De 32-jarige Sloveen is 1,92 meter, maar schittert met zijn fijne techniek en mooie trap met zijn linkerbeen. Hij scoorde dit seizoen al 21 keer in 34 duels. Op dinsdag 10 maart scoorde Ilicic nog vier keer in een leeg Mestalla, waar Atalanta met 3-4 won van Valencia (na de eerdere 4-1 in San Siro) en zich zo plaatste voor de kwartfinales van de Champions League bij de eerste deelname aan het toernooi.



Daarna brak voor alle spelers en supporters in Bergamo echter een verschrikkelijke tijd aan met de uitbraak van het coronavirus, dat duizenden mensen in de regio het leven kostte. Ilicic was net als zijn medespelers gedwongen om in zijn eigen huis een beetje fit te blijven, maar voor de Sloveen werd de lockdown een zeer vervelende tijd.



Atalanta communiceerde de afgelopen weken dat Ilicic in de selectie ontbrak vanwege een enkelblessure, maar Italiaanse journalisten kwamen erachter dat er meer aan de hand is. Ilicic zou inmiddels zijn teruggekeerd naar Slovenië omdat hij depressief is geraakt in de voetballoze maanden. Hij zou het lastig hebben gehad met het geïsoleerde leven zonder bal en zijn teamgenoten, maar Italiaanse kranten schrijven ook dat hij in die periode zijn vrouw betrapte met een andere man in bed.