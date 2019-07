‘Il Trattore’ Dijks vol ongeloof na interesse AC Milan: ‘Ik leef mijn droom’

Door Freek Jansen



,,Anderhalf jaar geleden zat ik nog elke week op de tribune in Amsterdam, nu wil een grote club als Milan gewoon twintig miljoen voor me betalen.’’ Het ongeloof is hoorbaar in de stem van Mitchell Dijks. Vandaag zit zijn vakantie erop en vliegt hij vanuit Amsterdam terug naar Bologna, waar hij gezelschap krijgt van landgenoot Stefano Denswil, overgenomen voor zes miljoen euro van Club Brugge, en mogelijk Excelsior-middenvelder Jerdy Schouten. Toch wordt de kans steeds kleiner dat Dijks lang met hen zal samenspelen. Na een ijzersterke tweede seizoenshelft in Noord-Italië staan de clubs in de rij. Met AC Milan op pole-position, dat diep in de buidel wil tasten voor de linksback, die nog een contract bij Bologna tot medio 2023 heeft.