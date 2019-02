‘Ik wil ook geen boze Kjeld achter me aan’

Guardiola verwacht turbulente titelrace

8:20 Manchester City-coach Pep Guardiola van rekent op een turbulente eindfase van de Premier League. ,,We zijn nu weer koploper en dat is mooi, maar er zal de komende twaalf wedstrijden nog veel veranderen. Ik denk niet dat er een team is dat alle wedstrijden gaat winnen’', zei de Spanjaard na de uitzege op Everton (0-2), waardoor zijn ploeg Liverpool van de koppositie verdrong.