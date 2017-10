'Ik wil me niet inhouden of liegen, ik ben recht door zee'

Er kwam een hoop los, zondag na de race in Austin,vooral over de woordkeuze van Verstappen op de Nederlandse televisie. De coureur herhaalde dat hij andere woorden had kunnen kiezen en niemand had willen beschadigen. ,,Maar inhoudelijk sta ik er nog hetzelfde in. En je moet het ook proberen te begrijpen vanuit mijn positie. Als je na een race van het podium wordt gehaald, onterecht, dan lijkt het me normaal dat je boos bent. Ik kan het woord dat ik gebruikte alleen niet meer veranderen, helaas.”



Vanuit Austin reisde Verstappen naar Houston, waar hij maandag een NBA-wedstrijd van de Houston Rockets bijwoonde. ,,En verder heb ik FIFA18 gespeeld”, zei hij luchtig. ,,Je moet het altijd positief inzien, ik ben nog steeds een blij persoon, voor de derde race op rij hadden we een goede racesnelheid.”