'Ik ben Messi niet, ik ben gewoon Ruudje Vormer'

Begin februari won Vormer de Gouden Schoen in België voor zijn sublieme voetbaljaar 2017. In 2018 is de oud-middenvelder van onder meer Feyenoord en Roda JC nog altijd zoekende naar die grootse vorm. Voor de jaarwisseling leverde Vormer maar liefst veertien assists en zeven goals in het huidige seizoen. Na Nieuwjaar drie assists en één goal. ,,Ik moet mijn vorm terugvinden. Ik praat er over met mijn trainer, met mijn vader ook. Ik leg mezelf veel druk op. Het is nu money time. Nu moet ik er staan. Maar ook al speelt er heel veel in mijn hoofd, ik ga niet twijfelen. Als ik geen assist geef of geen goal maak, speel ik meteen een matige wedstrijd terwijl dat niet altijd zo is. Het verwachtingspatroon is een stuk hoger."