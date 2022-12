IJzersterke Michael van Gerwen in spectaculair duel langs Mensur Suljović op WK darts

Het was bijltjesdag in Alexandra Palace, maar Michael van Gerwen onttrok zich aan de malaise bij de (hoog)geplaatste spelers. De Vlijmenaar won in een spectaculair duel van de Oostenrijker Mensur Suljovic.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Waren de verrassingen in de tweede ronde van het WK darts nog spaarzaam, in ronde drie volgen ze elkaar in rap tempo op. Dinsdag vloog regerend wereldkampioen Peter Wright er al uit (tegen Kim Huybrechts), woensdagmiddag volgden Danny Noppert (tegen de ongeplaatste Schot Alan Soutar) en Gary Anderson (tegen Chris Dobey).

Zou Michael van Gerwen dit noodlot kunnen afwenden tegen slow-hand-Suljovic? De Oostenrijker zette Mighty Mike in de eerste set onder druk, maar hij hield keurig stand. Ook van 0-2 achter in set twee schrok de Nederlander niet. Dat werd ‘gewoon’ 3-2. En ondanks twee nipte setwinsten noteerde hij toch een prachtig gemiddelde van 115.84. Weer een bevestiging van de goede vorm waarin hij al een tijdje verkeert.

Volledig scherm Michael van Gerwen © PDC

Was het gemakzucht waardoor hij vervolgens de derde set inleverde? Het was een kink in de kabel, maar nog lang geen kabelbreuk. Van Gerwen herstelde de orde weer snel. Maar hij moest er diep voor gaan, want Suljovic miste nauwelijks uitgooien. De Oostenrijker stond na de vierde set op een uitgooipercentage van 82, tegenover 43 procent voor Van Gerwen. Die ondanks zijn nog altijd hoge driepijlsmoyenne van 111.16 dus alle zeilen moest bijzetten om te voorkomen dat Suljovic (101.57) in sets langszij kwam.

Maar nóg was de Oostenrijker niet afgeschud. In de beslissende leg van de vijfde set was Van Gerwen een tikkeltje overmoedig toen hij met zijn laatste pijl niet koos om voor dubbel bull te gaan om de wedstrijd te beslissen in zijn voordeel, maar de meer gewenste dubbel 16 ‘klaarzette’. Suljovic stond immers toch nog op 161 en dat zou hij toch niet uitgooien? Maar jawel, dat deed hij tóch: treble 20, treble 17, dubbel bull. Boem! De zaal ontplofte. En de wedstrijd was weer een wedstrijd (3-2).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook nadat Van Gerwen direct een break plaatste in de zesde set, was Suljovic nog niet gebroken. Hij brak terug. Beide spelers lieten vervolgens wat kansen liggen en hun moyennes daalden, waarna Van Gerwen toch kwam bovendrijven en de buit binnenhengelde (4-2) in de beste en meest vermakelijke wedstrijd van dit WK tot nu toe.

Van Gerwen kan donderdagmiddag vanuit zijn hotelkamer toekijken wie zijn tegenstander wordt In de 1/8ste finales vrijdagavond. Komt er die dag naast een Belgische clash in deze ronde (Huybrechts - Van den Bergh) ook een Nederlands onderonsje? Wel als Dirk van Duijvenbode weet te winnen van Ross Smith. Hun partij belooft op voorhand spektakel, want ze staan allebei bekend om het gooien van veel 180's. Eerst komt donderdagavond nog de laatste Nederlander in de derde ronde in actie: Vincent van der Voort, die Luke Humphries moet zien te elimineren.

‘Volgende ronde doe ik het weer’ Michael van Gerwen had geen spijt van de niet-gegooide matchdart in de vijfde set. ,,Morgen doe ik exact hetzelfde", zei de Brabender bij ViaPlay. ,,Het gebeurt niet zo vaak en de kans is klein dat hij hem gooit. Je moet doen wat je gevoel zegt, dus dat heb ik gedaan. Het is belangrijk dat je daarna gewoon weer scherp bent.” Net als de kijker genoot Van Gerwen van de wedstrijd. ,,Je hebt twee spelers nodig voor een goeie wedstrijd. Als je dit had voorspeld, had iedereen je voor gek verklaard. Maar onder alle omstandigheden moet je scherp blijven en dat was ik.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.