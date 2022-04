Igor Belanov herinnert ons eraan hoe onbelangrijk een gemiste strafschop ook alweer is

ANALYSE NAC-eigenaar zwijgt over duistere kant en witwasprak­tij­ken Ci­ty-imperium

NAC-eigenaar Wim van Aalst wil de eerstedivisionist liever vandaag dan morgen verkopen aan de City Football Group. In zijn aanhoudende lofzang over de kandidaat-koper zegt hij echter niets over de zwarte kant van het City-imperium dat de voetbalsport gebruikt om het imago van de Verenigde Arabische Emiraten op te poetsen.

14 april