Iga Swiatek staat opnieuw vier games af op Roland Garros, Jannik Sinner verrassend uitgeschakeld

Swiatek kende tegen Liu toch een voortvarende start en liep direct uit naar 3-0. Ze leverde echter twee keer haar servicegame in en liet de nummer 102 van de wereld terugkomen tot 3-3. Na een nieuwe break kwam Swiatek niet meer in de problemen in de openingsset en bij 5-4 maakte ze het af met een lovegame. De set duurde 55 minuten. In de tweede set werd het geen moment spannend meer en na een uur en 29 minuten besloot de nummer 1 van de wereld het duel met een backhandwinner.

Jannik Sinner uitgeschakeld

Bij de mannen is Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaan verloor in vijf sets van de Duitser Daniel Altmaier, de nummer 79 van de ATP-ranglijst. Sinner is de nummer 8 van de plaatsingslijst en bereikte in 2020 nog de kwartfinales van Roland Garros. In 2021 en 2022 strandde de 21-jarige Italiaan in de vierde ronde. Casper Ruud, vorig jaar verliezend finalist, won wel zijn partij in de tweede ronde. Ruud won met 3-1 in sets van Giulio Zeppieri. Holger Rune is zonder te spelen door. Gaël Monfils trok zich terug voor zijn partij met de Deen.