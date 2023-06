Iga Swiatek pakt derde titel op Roland Garros na prachtige strijd tegen Karolina Muchova

Swiatek won Roland Garros eerder al in 2020 en 2022. Het is haar vierde grandslamtitel, want vorig jaar won ze ook de US Open. Swiatek heeft een score van honderd procent in grandslamfinales.

Volledig scherm Iga Swiatek kust de Suzanne Lenglen-trofee. © AP

Het tennisgevecht tussen Swiatek en Muchova duurde bijna drie uur. Swiatek liep in de eerste set direct uit naar 3-0 en verloor slechts drie van de eerste vijftien punten. De onervaren Muchova (26), die nooit eerder in de finale van een grand slam stond, maakte veel onnodige fouten en haalde in de beginfase niet het niveau van eerder in het toernooi. Na drie kwartier had Swiatek de eerste set binnen, zonder dat ze zich daar bovenmatig voor hoefde in te spannen.



Ook in de tweede set kwam Swiatek meteen met 3-0 voor. Het leek een eenzijdige finale te worden, maar Muchova wist zich zowaar in de wedstrijd te knokken. De normaliter stoïcijnse Swiatek begon te twijfelen en miste meer ballen dan gewoonlijk.



(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Iga Swiatek (in het wit) en Karolina Muchova. © REUTERS

In de derde set begon de afwisselend spelende Muchova voortvarend, maar Swiatek toonde zich mentaal weerbaar. Ze maakte een vroege break-achterstand ongedaan en won de laatste drie games van de wedstrijd. Vervolgens viel ze op de tribunes haar begeleidingsteam in de armen.



Vorig jaar stond Swiatek in de finale tegen de Amerikaanse Coco Gauff maar vier games af. In de zes eerdere wedstrijden van deze editie van Roland Garros had Swiatek in totaal slechts 23 games afgestaan. Op weg naar de finale verloor ze geen set en in de derde ronde zelfs geen game, tegen de Chinese Wang Xinqu.

Swiatek eerste vrouw sinds Henin die titel in Parijs prolongeert

Swiatek is de eerste tennisster sinds 2007 die erin is geslaagd haar titel op Roland Garros te prolongeren. Zestien jaar geleden lukte dat de Belgische Justine Henin. Swiatek is de jongste speelster sinds Monica Seles in 1991 die haar tweede titel op een rij pakt op Roland Garros. Seles was 32 jaar geleden pas 17 jaar oud toen ze haar titel prolongeerde.



Swiatek kwam op de Australian Open nooit verder dan de halve eindstrijd en op Wimbledon zelfs nooit voorbij de vierde ronde. Wimbledon is het volgende grandslamtoernooi en begint op maandag 3 juli. Volledig scherm Iga Swiatek viert de zege. © REUTERS

Speelschema en uitslagen

• Bekijk hier alle uitslagen bij de mannen en vrouwen van Roland Garros 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's